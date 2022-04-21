Тельцам лучше выслушать друзей, а Ракам — не спорить: гороскоп на 21 апреля

Сегодня день у Овнов будет полон эмоций, однако не все они будут положительными. Будьте открыты переменам и старайтесь мыслить позитивно. Нужно научиться строить чёткие планы. Отличное время для постановки целей. Смело осваивайте новые технологии как в быту, так и на работе. Очень скоро эти навыки вам пригодятся.

Не смотря на то, что 21 апреля будет Чистый четверг, планеты не рекомендуют Тельцам делать генеральную уборку и затевать ремонт в доме. В противном случае рискуете всё испортить. Вместо ожидаемого уюта обстановка будет дискомфортной. Лучше пригласить в дом друзей или специалистов и послушать их мнение и советы на этот счет.

Близнецы

Показная сдержанность и желание все контролировать сыграют сегодня против Близнецов. Лучше всего выдохнуть и отпустить ситуацию, жить обычной жизнью. Ваши идеи потребуют определённой смелости не только от вас, но и от людей, которые решат вам помочь. Приготовьтесь к тому, что с первого раза у вас ничего не получится. Придётся всё тщательно проанализировать и действовать дальше.

Рак

Ракам следует проявить дальновидность и не вмешиваться в конфликт, свидетелями которого они станут. Существует риск обмана со стороны человека, которого вы считаете своим другом и знаете длительное время. Разумная доля недоверия позволит избежать серьёзных потерь. Возможны проблемы со здоровьем на фоне сильнейшего стресса или хронической усталости. В любом случае отдых вам необходим.

Лев

У Львов в жизни наступил период относительного затишья. Воспользуйтесь возможностью привести в порядок дела. Пока не стоит браться за новые проекты, ограничьтесь планированием, консультацией и собирайте информацию. Когда начинать, вы поймёте сами, но в любом случае впереди вас ждет много работы и заслуженный успех.

Дева

Неожиданно для всех Дев события начнут развиваться, и конечный результат окажется совсем неожиданным. Не стоит брать в качестве делового компаньона малознакомого человека, это может привести к серьёзным неприятностям и большим убыткам. Сосредоточьтесь на одном, максимум двух проектах и действуйте. На большее у вас не хватит опыта и сил. Аккуратнее за рулем, есть риск ДТП.

Весы

Проведите этот день дома с семьёй. Займитесь уборкой и мелким ремонтом. Недостающие детали Весам придётся купить. Вам не удастся обойтись без декора. Обязательно прислушайтесь к мнению семьи, так вы избежите конфликта и выяснения отношений. Полученный результат вас порадует.

Скорпион

Проведите этот день дома с семьёй. Займитесь наведением порядка и мелким ремонтом. Недостающие детали Весам придётся купить. Вам не удастся обойтись без декора. Обязательно прислушайтесь к мнению членов семьи, так вы избежите конфликта и выяснения отношений. Полученный результат вас порадует.

Стрелец

У Стрельцов сегодня основное правило – не суетиться. Есть вероятность хорошей прибыли - ваши усилия будут оценены по достоинству. Откровенный разговор одновременно шокирует и прояснит ситуацию. Вам не стоит рассчитывать на лёгкий путь к цели. Следует морально приготовиться к проблемам и препятствиям.

Козерог

День подходит для обновления интерьера. Козероги, самовыражайтесь, перемены пойдут только на пользу. Перед вами открыты большие возможности для творчества. После всех работ вы станете ощущать себя намного увереннее и комфортнее. Появится хороший шанс повысить своё социальное положение. Звёзды сулят вам удачу.

Водолей

Сегодня повезет тем Водолеям, которые будут честны и дисциплинированны. Вы пользуетесь заслуженным уважением у сослуживцев. Может понадобиться именно ваша помощь, ваше отношение к общему делу. Придёт вдохновение, которого давно ждали.

Рыбы

Позитивный и продуктивный день для Рыб. Сегодня большая вероятность успеха как в определённых отраслях, так и в творческой деятельности. Жизненный запас энергии сейчас у вас на высоком уровне. При проявлении большого интереса к делам, можно добиться отличных результатов. Не забывайте быть бдительным и осмотрительным, на некоторых союзников лучше не полагаться.