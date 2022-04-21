С 16 апреля в Сыктывкаре стартовали продажи бочкового кваса

Ароматные свежие огурчики, яркий редис, зеленые перья лука и символ приближающейся весны – бочковый квас от АО "Сыктывкарпиво"! И совсем необязательно с нетерпением ждать появления на улицах города таких желанных бочек с надписью "Квас". Уже с 16 апреля по многочисленным просьбам жителей города, можно купить настоящий бочковый квас, с его неповторимым кисло-сладким вкусом и ароматом ржаного хлеба, во всех фирменных магазинах "Сыктывкарпиво".