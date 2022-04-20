Появилось полное расписание празднования Дня Победы в Сыктывкаре

В 2022 году День Победы в столице Коми планируют отметить с размахом. В этот раз он снова пройдет в обычном режиме, без ковидных ограничений. Об этом со ссылкой на руководителя управления культуры администрации столицы Коми сообщил "Комиинформ".

Это будет первое с 2020 года проведение Бессмертного полка, а также праздничные мероприятия на главной площади города. Все начнется 9 мая ровно в 9.00. Сперва, в 10.00 состоится традиционная церемония возложения цветов у мемориала "Вечная слава" и памятника "Скорбящий воин".