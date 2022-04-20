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Появилось полное расписание празднования Дня Победы в Сыктывкаре

Появилось полное расписание празднования Дня Победы в Сыктывкаре

В 2022 году День Победы в столице Коми планируют отметить с размахом. В этот раз он снова пройдет в обычном режиме, без ковидных ограничений. Об этом со ссылкой на руководителя управления культуры администрации столицы Коми сообщил "Комиинформ".

Это будет первое с 2020 года проведение Бессмертного полка, а также праздничные мероприятия на главной площади города. Все начнется 9 мая ровно в 9.00. Сперва, в 10.00 состоится традиционная церемония возложения цветов у мемориала "Вечная слава" и памятника "Скорбящий воин".

 В 10.50 пройдет митинг на Стефановской площади, после чего по ней торжественно пройдут колонны трудовых коллективов и техники, а затем откроются тематические площадки.

12.00 до 16.00 горожан ждут:

  • интерактивная площадка-блиндаж;
  • "Курс молодого бойца" сборка разборка автомата, использование СИЗ (противогаза), оказание первой медицинской помощи;
  • "Мы из будущего" тематическая фотозона;
  • "Узнай судьбу фронтовика" акция;
  • "Победный май" пленер;

12.30-16.00 

  • Выставка техники
  • Виртуальный "Кинотеатр Победы"
  • В 13.00 пройдет легкоатлетическая эстафета, а с 15.00 до 17.00  выступления творческих коллективов. С 18.00 до 20.00  на площади пройдет арт-проект "РиоРита – Радость Победы"
  • В городской художественной галерее "Пейзажи Севера" пройдет мастер-класс "Гвоздика", инсталляции: "Военные песни у костра", "Письмо благодарности", "Спасибо за победу". Также будет организована пешая экскурсия по городу "Аллея памяти". 

Посетителей парка имени Кирова с 12 до 17 часов ждут следующие мероприятия:

  • концертно-развлекательная программа "Живёт Победа в поколеньях"
  • спортивные мероприятия: площадка "Готов к труду и обороне"
  • интерактивные площадки "Дворовые игры", шахматный турнир.

В завершение праздника пройдет файер-шоу, которое состоится в 21.30 на набережной в Кировском парке и закончится салютом.

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