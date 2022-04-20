Появилось полное расписание празднования Дня Победы в Сыктывкаре

В 2022 году День Победы в столице Коми планируют отметить с размахом. В этот раз он снова пройдет в обычном режиме, без ковидных ограничений. Об этом со ссылкой на руководителя управления культуры администрации столицы Коми сообщил "Комиинформ".
Это будет первое с 2020 года проведение Бессмертного полка, а также праздничные мероприятия на главной площади города. Все начнется 9 мая ровно в 9.00. Сперва, в 10.00 состоится традиционная церемония возложения цветов у мемориала "Вечная слава" и памятника "Скорбящий воин".
В 10.50 пройдет митинг на Стефановской площади, после чего по ней торжественно пройдут колонны трудовых коллективов и техники, а затем откроются тематические площадки.
12.00 до 16.00 горожан ждут:
- интерактивная площадка-блиндаж;
- "Курс молодого бойца" сборка разборка автомата, использование СИЗ (противогаза), оказание первой медицинской помощи;
- "Мы из будущего" тематическая фотозона;
- "Узнай судьбу фронтовика" акция;
- "Победный май" пленер;
12.30-16.00
- Выставка техники
- Виртуальный "Кинотеатр Победы"
- В 13.00 пройдет легкоатлетическая эстафета, а с 15.00 до 17.00 выступления творческих коллективов. С 18.00 до 20.00 на площади пройдет арт-проект "РиоРита – Радость Победы"
- В городской художественной галерее "Пейзажи Севера" пройдет мастер-класс "Гвоздика", инсталляции: "Военные песни у костра", "Письмо благодарности", "Спасибо за победу". Также будет организована пешая экскурсия по городу "Аллея памяти".
Посетителей парка имени Кирова с 12 до 17 часов ждут следующие мероприятия:
- концертно-развлекательная программа "Живёт Победа в поколеньях"
- спортивные мероприятия: площадка "Готов к труду и обороне"
- интерактивные площадки "Дворовые игры", шахматный турнир.
В завершение праздника пройдет файер-шоу, которое состоится в 21.30 на набережной в Кировском парке и закончится салютом.