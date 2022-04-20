В Республике Коми 85 % ипотечных сделок в Сбере регистрируются в электронном виде

В первом квартале 2022 года 8 из 10 ипотечных сделок Сбера на Северо-Западе прошли государственную регистрацию права собственности в электронном виде с помощью банка без посещения МФЦ и Росреестра, в Республике Коми доля таких сделок составила 85%. В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация – до 6 дней. При использовании сервиса ставка по ипотеке традиционно ниже на 0,3%.

Одновременно с электронной регистрацией в СЗФО растёт популярность сервиса безопасных расчетов: почти 75% ипотечных заёмщиков Сбербанка использовали его в первом квартале текущего года для своих взаиморасчётов.