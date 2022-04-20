В Сыктывкаре закрылся главный офис центра "Мои документы"

20 апреля навсегда закрылся всем известный офис МФЦ на улице Горького. Главным центром "Мои документы" станет новый филиал на Кутузова.

Напомним, МФЦ у гостиницы "Югор" открылся 30 ноября 2013 года. Именно с этого цетра начала уходить в прошлое практика хождения по мукам при сборе документов. Этот центр останется в памяти как олицетворение комфорта при получении госуслуг.