В Сыктывкаре закрылся главный офис центра "Мои документы"

20 апреля навсегда закрылся всем известный офис МФЦ на улице Горького. Главным центром "Мои документы" станет новый филиал на Кутузова.
Напомним, МФЦ у гостиницы "Югор" открылся 30 ноября 2013 года. Именно с этого цетра начала уходить в прошлое практика хождения по мукам при сборе документов. Этот центр останется в памяти как олицетворение комфорта при получении госуслуг.
С 25 апреля новый центр "Мои документы" откроет свои двери для посетителей на улице Кутузова, 5. До этого момента с 20 апреля жители столицы могут посетить другие МФЦ:
• ул. Орджоникидзе, д. 50,
• ул. Морозова, д. 167,
• ул. Коммунистическая, д. 30,
• ул. Первомайская, д. 62, блок "Б", 6 этаж (приём по предварительной записи)
• ул. Ленина, д. 74, 3 этаж (для юридических лиц)
Горячая линия МФЦ: 8 800 200-82-12.