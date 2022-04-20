Магия или психология: таролог из Сыктывкара о картах, табу и высших силах

– Я верю в то, что помогает мне и моим клиентам. Таро для меня прежде всего инструмент. Я придерживаюсь психологической методики, основанной Джеком Херли и Джоном Хорлером, а также трудами Дениса Русселя.

– В сознании большинства Таро представляются как нечто, выходящее за рамки понимания. Это система причинно-следственных связей, окутанная определенной структурой и сложностью образов, не похожих друг на друга. По факту Таро — это инструмент, который позволяет отследить свои чувства и мысли, разобраться в себе и сложных ситуациях. Весь символизм карт присутствует в нашем подсознании, поэтому Таро четко отвечают на правильные запросы. Об этом можно почитать теорию архетипов у Карла Густава Юнга, они ясны каждому человеку подсознательно с момента рождения.

Сыктывкарка Екатерина Шергина заканчивает медколледж имени Морозова. Однако медицина — не единственное ее увлечение. Девушка занимается эзотерическими "искусствами", а именно — Таро. Мы спросили у девушки, что это, как работает и почему карты Таро — больше психология, чем магия.

– При прочтении или прослушивании правильного расклада говорит ваше подсознание и анализ, тем самым вы внутренне можете ответить на все свои вопросы. Также благодаря настроенной коммуникации с клиентом мы можем вместе с ним обсудить переживания, возникающие в процессе разбора. Прежде всего к этому нужно относиться, как к сеансу психолога, где вы встречаетесь со своими же мыслями. Это мой подход.

А как это работает? Кто говорит: карты или какое-то существо?

Нужна ли тарологу атрибутика вроде черепов, хрустальных шаров и прочего?

– Таро и неадекватный оккультизм для меня — разные вещи. Из атрибутов у меня есть скатерть, чтобы было удобнее раскладывать карты на любой поверхности. Как относишься к своей деятельности, так тебя и понимают. Важна адекватность в отношении ко всему.

Сами себе делаете расклад?

– На себя не раскладываю по причине "белых пятен". У каждого психолога есть свой психолог. Если я хочу разобраться со своей ситуацией, я могу достать метафорические карты и провести себе диагностическую сессию, так как я изучаю психологию и имею базу, которая мне помогает успокоиться и проанализировать момент. Если я понимаю, что это SOS-сигнал и сейчас поедет крыша от бессилия - у меня есть свой психолог и персональный таролог.

А вы гадаете друзьям?

– Очень долго я скрывала своё увлечение, пока это стало чуть ли не основной моей деятельностью. Друзья проявляют интерес к моей теме, думаю, найдутся и те, кто не разделяет моих взглядов. Но гадать просят многие, и каждый раз они уходят с новыми мыслями и идеями. Каждый раз я просто обязана объяснить человеку, что не предсказания карт формируют нашу судьбу, а мы сами выбираем, каким путём следовать. Карты лишь помогают сориентироваться в многообразии вариантов. Я - проводник, психолог и наставник, но не таблетка от всех проблем. Так же, как и любой другой специалист, который практикует помощь людям.

Если это связано с высшими силами, то почему есть много обучающих курсов Таро?

– Высшие силы в обывательском понимании — это что-то из разряда фантастики и ненормальности. Самая главная "высшая сила" в нашей жизни — это наш ствол головного мозга, именно там и находится наше сознание. Это то, что действительно стоит раскрывать, познавать и изучать. Это то, что порождает все связи с внешним миром и даёт ощущение единства со всем сущим. Чем более развит организм, тем лучше настроена коммуникация с окружением. Именно этому и стоит учиться, и, к сожалению, позиция многих тарологов заключается лишь в получении денег за свою работу. Многие не смотрят глубже. Многим важны лишь деньги, а не развитие.

Таро — магия или психология?

– Что есть магия? Для меня волшебно, когда идёт снег, когда я вижу солнце по утрам, когда я готовлю себе вкусный завтрак. Психология тоже магическая, вопрос - как к этому относиться. Для многих моих клиентов странно, с какой чёткостью я описываю ситуации. Случаются удивительные вещи, которые невозможно объяснить, вплоть до мелочей. Но, конечно, это больше психология.

Правда ли, что гадание может навредить клиенту или самой гадалке?

– Навредить можно, если не соблюдать этику и деонтологию (прим.ред. – наука о морали). Никогда нельзя говорить о негативе, не предлагая альтернативы.

Как часто можно делать расклады?

– Нельзя мучить себя, а не карты. Это касается как клиента, так и таролога. Один и тот же вопрос мусолить каждую секунду плохо, лучше задуматься, почему ситуация вызывает столько эмоций, и научиться задавать вспомогательные вопросы.

А карты врут?

– Карты не врут, скорее может возникнуть ситуация с "белым пятном" со стороны таролога. Человек имеет в своей личности "непроявленные" моменты, вытесненные психикой в связи с внутренней травмой или болью. Ее можно увидеть только лишь с помощью другого действующего лица. Это вытесняется за пределы сознания из-за большого стресса, что препятствует пониманию расклада. Поэтому таролог, столкнувшись с такой проблемой, находит свои "белые пятна" и может помочь даже самому себе в самом процессе трактовки. Именно поэтому я выступаю за осознанное обучение и помощь людям. Важно развивать свою голову, чтобы вести за собой людей и подсвечивать им путь.

Есть ли для вас темы-табу?

– Я медик, поэтому темы здоровья должны касаться меня только в больнице. Я не люблю вопросы по типу "когда я найду свою любовь", мне больше нравится формулировка, которая будет помогать. К примеру, "что я могу сделать, чтобы найти свою любовь", "как мне помочь себе переключиться из деструктивных мыслей в конструктив", словом, всё, что по итогу приведёт человека к подсознательному четкому ответу.

А сколько стоит расклад?

– Цена варьируется в зависимости от сложности вопросов и их количества. В среднем, цена стартует от 1500 рублей, это цена обычного часового похода к психологу.

Зависит ли что-то от настроя клиента?