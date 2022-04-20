СберСтрахование снизила стоимость полиса "Фармстрахование"

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование поддерживает клиентов, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, и проблемы со здоровьем — один из вызовов, с которым может столкнуться любой человек на протяжении жизни. Чтобы сделать процесс лечения и реабилитации дешевле, СберСтрахование модифицировала программу "Фармстрахование", по которой клиент может вернуть до 90% стоимости лекарств, назначенных врачом.

Теперь стоимость полиса для одного человека снижена с 3 до 2,5 тыс. рублей, а предельная цена лекарства, которое подходит под условия программы, повышена с 5 до 15 тыс. рублей. Кроме того, отменён суммарный лимит в 5 тыс. рублей для препаратов с одним действующим веществом: ранее расходы не покрывались, если в чеке были препараты с одним и тем же действующим веществом и общей стоимостью выше 5 тыс. рублей.