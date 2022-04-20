Сбер запустил новое отраслевое решение "СберБизнес.Оптовая Торговля" с набором цифровых сервисов для предпринимателей из сферы оптовых продаж. Это решение позволит компаниям получить доступ к широкому набору функций в режиме «одного окна», автоматизировать рутинные операции и повысить эффективность продаж.

Сервис помогает хранить и систематизировать историю заказов и переписку с клиентами, в системе доступна интуитивная аналитика по ключевым показателям в формате дэшбордов. Через "СберБизнес.Оптовая Торговля" можно отслеживать сроки исполнения заказов, анализировать эффективность работы клиентских менеджеров, проверять контрагентов. Сервис позволяет распределить роли между сотрудниками и разграничить доступ к информации. Кроме того, есть возможность настроить интеграцию с 1С.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка: