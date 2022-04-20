Депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева* официально признали иноагентом

Депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев (указанное лицо исполняет функции иностранного агента) официально внесен в список иноагентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В реестре средств массовой информации депутат получил номер 127. Об этом заявил глава управления Министерства юстиции по Коми Дмитрий Толстов. Он также отметил, что решение согласовано с Министерством иностранных дел России.