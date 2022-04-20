В Нижнем Чове развернули стройку рядом с детским садом: местные боятся очередной высотки

В нашу редакцию поступило сообщение от обеспокоенного жителя Нижнего Чова, который увидел масштабную стройку под окнами своего дома. Портал “Pro Город Сыктывкар” узнал, что там появится.
Стройка началась по адресу улица Магистральная 9/2. Раньше там была платная автостоянка. Однако сейчас ее раскопали и начали стройку. Местные жители запаниковали – рядом с местом работ нет паспорта проекта, они не понимают, чего ожидать.
У людей есть опасения, что под окнами их домов может вырасти еще один дом. Но большинство отмечает, что ранее на этой территории планировали построить магазин “Магнит”. Местные жители поделились, что в отделе архитектуры им рассказали, что разрешение выдали на строительство магазина в апреле 2022 года.
Также людей возмутило то, что стройку ведут прямо рядом с детским садом.
На кадастровой карте Сыктывкара не указан владелец территории и ее площадь.