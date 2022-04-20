В Нижнем Чове развернули стройку рядом с детским садом: местные боятся очередной высотки

В нашу редакцию поступило сообщение от обеспокоенного жителя Нижнего Чова, который увидел масштабную стройку под окнами своего дома. Портал “Pro Город Сыктывкар” узнал, что там появится.

Стройка началась по адресу улица Магистральная 9/2. Раньше там была платная автостоянка. Однако сейчас ее раскопали и начали стройку. Местные жители запаниковали – рядом с местом работ нет паспорта проекта, они не понимают, чего ожидать.