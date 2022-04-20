Стало известно, сколько заработала мэр Сыктывкара в 2021 году

Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова отчиталась о доходах за 2021 год. По итогам она заработала на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее, передает "Комиинформ". Согласно декларации, за 2021 год градоначальница получила 4,7 миллиона рублей. Кроме того, у нее в собственности есть две квартиры — 69 и 36,5 квадратных метров.

Также свои доходы раскрыли и другие чиновники столицы. Например, председатель Совета города Анна Дю заработала 3 миллиона рублей. У нее также есть квартира в 91 кв.м и машиноместо. При этом самой машины у нее нет, как и у ее мужа, который владеет гаражом и заработал за год 4,1 миллиона рублей.