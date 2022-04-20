Стало известно, сколько заработала мэр Сыктывкара в 2021 году

Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова отчиталась о доходах за 2021 год. По итогам она заработала на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее, передает "Комиинформ".
Согласно декларации, за 2021 год градоначальница получила 4,7 миллиона рублей. Кроме того, у нее в собственности есть две квартиры — 69 и 36,5 квадратных метров.
Также свои доходы раскрыли и другие чиновники столицы. Например, председатель Совета города Анна Дю заработала 3 миллиона рублей. У нее также есть квартира в 91 кв.м и машиноместо. При этом самой машины у нее нет, как и у ее мужа, который владеет гаражом и заработал за год 4,1 миллиона рублей.
Богаче всех оказался депутат городского совета Сергей Кулаков. Он заработал 51 миллион рублей, а его жена — 13,2 миллиона. В его собственности, индивидуальной или долевой, 119 земельных участков, 12 зданий и несколько помещений, а также автомобиль Lexus LX570. У его жены при этом 12 земельных участков, 17 зданий и два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 400 и Mercedes-Benz GLE 350.
Меньше всех заработал депутат Алексей Линков. Его доход за год - 96 тысяч рублей. А вот его жена заработала 24 миллиона.