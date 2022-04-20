Синопитки рассказали, потеплеет ли в Сыктывкаре до конца недели

На этой неделе погода не особенно радовала теплом жителей Сыктывкара, но еще не все потеряно. Ждать ли солнечных дней, рассказали в ЦГМС Коми.

Уже сегодня, 20 апреля, дневная температура достигнет +7 градусов, но метеорологи предупреждают, что сильно радоваться не стоит. В этот день может пойти дождь и даже мокрый снег. В ночь на 23 апреля столбики термометров и вовсе покажут минусовые отметки: -3… - 5С.