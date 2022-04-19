В Украине погибли еще трое военнослужащих из Коми

Глава Коми сообщил о еще троих погибших в ходе спецоперации на Украине.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким младшего сержанта Сергея Урнышева, рядового Романа Рычкова и прапорщика Андрея Апостолиди, погибших в ходе спецоперации на Украине", - сказал глава Кои Владимир Уйба.

Сергей Урнышев родом из села Спаспоруб Прилузского района. У него осталось двое детей. До участия в спецоперации служил по контракту в Мурманской области.

Роман Рычков родился в селе Усть-Вымь. Служил по контракту в Мурманской области. Погиб вблизи населённого пункта Новобахмутовка Донецкой народной республики при миномётном обстреле.

Андрей Апостолиди из Щельяюра Ижемского района. Он вызвался защищать жителей Донбасса добровольцем. 19 апреля состоялась церемония прощания в его родном поселке.