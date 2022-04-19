В Украине погибли еще трое военнослужащих из Коми

Глава Коми сообщил о еще троих погибших в ходе спецоперации на Украине.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким младшего сержанта Сергея Урнышева, рядового Романа Рычкова и прапорщика Андрея Апостолиди, погибших в ходе спецоперации на Украине", - сказал глава Кои Владимир Уйба.
Сергей Урнышев родом из села Спаспоруб Прилузского района. У него осталось двое детей. До участия в спецоперации служил по контракту в Мурманской области.
Роман Рычков родился в селе Усть-Вымь. Служил по контракту в Мурманской области. Погиб вблизи населённого пункта Новобахмутовка Донецкой народной республики при миномётном обстреле.
Андрей Апостолиди из Щельяюра Ижемского района. Он вызвался защищать жителей Донбасса добровольцем. 19 апреля состоялась церемония прощания в его родном поселке.
"Очень тяжело и больно терять наших молодых парней. Ничто не восполнит боль потери сына, брата, мужа, отца. Но они сражаются за правое дело, они защищают Родину, близких и родных от фашистской чумы, которая окутала нашу братскую Украину. Наши ребята сражаются так же мужественно, доблестно и самоотверженно, не щадя своих жизней, как это делали деды и прадеды в Великую Отечественную войну. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, мы будем бережно передавать её от поколения к поколению", - сказал глава Коми.