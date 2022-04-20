Овнов ждут новые знакомства, а Водолеев пробьет на эмоции: гороскоп на 20 апреля

Овен



Обязательно знакомьтесь с новыми людьми – они помогут вам в карьере и личных делах в будущем. Также следите за своим самочувствием и больше отдыхайте.



Телец



Пора навести порядок в мыслях и во всей жизни - скоро к вам в двери постучатся перемены. Чаще прислушивайтесь к людям – вам могут дать важный совет или натолкнуть на интересные идеи.



Близнецы



Сегодня может произойти неожиданная и судьбоносная встреча, поэтому не сидите дома. Стоит чаще проявлять заинтересованность и поддерживать своих близких – сейчас им очень сложно двигаться вперед.



Рак



Сегодня вам сложно будет сконцентрироваться на чем-то важном - поэтому постарайтесь перенести все серьезные дела на другой день, а сегодня расслабьтесь. Чаще общайтесь с близкими – сейчас вы можете как укрепить отношения.



Лев



Если вы давно ждали момента, чтобы начать что-то важное и кардинально изменить свою жизнь – он пришел. Смело идите вперед - сложности, конечно, будут, но вы сможете с ними справиться.



Дева



Отбрасывайте негативные мысли – сегодня они могут помешать вашей работе и личным делам. Чаще общайтесь с коллегами, ведь они могут натолкнуть вас на интересные мысли, которые вскоре могут улучшить финансовое положение.



Весы



Не стоит ничего начинать в этот день и нажимать на газ в тех моментах, когда все идет очень сложно. Скорее всего, ваши дела забуксуют в самом начале. Обязательно помогите сегодня близким – сейчас им нужна ваша помощь.



Скорпион



Сегодня чаще встречайтесь с нужными людьми и работайте, не покладая рук. Вы можете справиться с абсолютно любой задачей, поэтому не бойтесь замахнуться даже на то, что прежде у вас не получалось.



Козерог



Сегодня смело беритесь за что-то новое – именно в этом вас ждет успех. Единственное правило – это должно быть вам интересно. На личном фронте полезно прислушиваться ко второй половинке и меньше на нее давить.



Стрелец



Сегодня не отказывайтесь от помощи, которую вам предлагают. Некоторые действительно дадут ценные советы. А вот начинать что-то новое в этот день не стоит – скорее всего, результат вас не устроит.



Водолей



Сегодня будет непросто контролировать эмоции, которые будут тормозить работу. Поэтому откладывайте все важное на завтра. В этот день прислушивайтесь к советам – они помогут избежать многих ошибок.



Рыбы



Хороший день, чтобы наладить отношения - поддерживайте партнера или просто открыто говорите о своих чувствах. Можно доверять важные задания близким – они вас точно не подведут.