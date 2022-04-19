“ПармаТел” стала лучшим малым предприятием в сфере услуг

14 апреля в Торгово-промышленной палате Коми прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса "Золотой Меркурий". Это национальная премия в области предпринимательской деятельности. Компания “ПармаТел” стала победителем в номинации "Лучшее малое предприятие" в сфере услуг.

Руководитель компании Викентий Козлов:

“Ура! Мы очень рады получить эту почетную награду в день своего 25-летия! В это непростое время малый бизнес и предприниматели, несмотря ни на что, продолжают работать во благо родного города, республики, во благо нашей страны.Поздравляем коллег, партнеров и наших абонентов и, благодарим всех за доверие к нам, к нашей компании”!