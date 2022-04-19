Стало известно, кто заменит Павла Франца на посту тренера сборной России по бенди

Тренерский совет Федерации хоккея с мячом России определил штаб национальной сборной команды на апрельский сбор, который пройдет с 22 апреля по 1 мая в Сочи.
Руководителем этих сборов станет Ильяс Хандаев, которому в работе с командой будут помогать Иван Максимов и Михаил Пашкин, сообщает пресс-служба федерации. Также ожидается прибытие официального представителя ФХМР Алексея Плешакова, начальника сборной команды РФ Александра Белозерова, врача Алексея Гаранина и массажиста Александра Конанова.
На восстановительный сбор, который пройдет на базе крупнейшего спортивного центра «Юг Спорт», тренерским штабом вызваны 18 хоккеистов, представляющих 7 клубов Суперлиги. Стоит отметить, что менять тренера сборной России пока не будут, сейчас речь идет только о сборах.