Стало известно, кто заменит Павла Франца на посту тренера сборной России по бенди

Тренерский совет Федерации хоккея с мячом России определил штаб национальной сборной команды на апрельский сбор, который пройдет с 22 апреля по 1 мая в Сочи.

Руководителем этих сборов станет Ильяс Хандаев, которому в работе с командой будут помогать Иван Максимов и Михаил Пашкин, сообщает пресс-служба федерации. Также ожидается прибытие официального представителя ФХМР Алексея Плешакова, начальника сборной команды РФ Александра Белозерова, врача Алексея Гаранина и массажиста Александра Конанова.