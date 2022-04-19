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В Сыктывкаре открылся первый офис Сбера нового формата

В Сыктывкаре открылся первый офис Сбера нового форматаФото Sber

Сбербанк открыл офис нового формата в Сыктывкаре по адресу: ул. Карла Маркса, д.117.  Теперь жители города смогут в одном месте и решить финансовые вопросы, в том числе оформить ипотечный кредит, и воспользоваться самыми популярными услугами экосистемы Сбера.

В обновленном офисе можно протестировать и купить компоненты умного дома: смарт-лампочки и розетки Sber, умную медиаприставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, умную медиаколонку SberBox, TimeТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, - отправить посылку, получить заказ через пункты выдачи и постаматы. Также здесь установлены банкоматы нового поколения с технологией распознавания лиц и голосовым вводом.

Менеджеры банка проконсультируют по предложениям экосистемы, помогут подключить выбранный посетителем сервис или провести финансовую операцию.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:

"Новый формат офиса отвечает современным потребностям клиента: в быстром ритме жизни важна каждая минута. В обновленном офисе можно не только получить банковские услуги, но и отправить посылку или, например, купить необходимые лекарственные препараты".

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