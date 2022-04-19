В Сыктывкаре открылся первый офис Сбера нового формата

Сбербанк открыл офис нового формата в Сыктывкаре по адресу: ул. Карла Маркса, д.117. Теперь жители города смогут в одном месте и решить финансовые вопросы, в том числе оформить ипотечный кредит, и воспользоваться самыми популярными услугами экосистемы Сбера.

В обновленном офисе можно протестировать и купить компоненты умного дома: смарт-лампочки и розетки Sber, умную медиаприставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, умную медиаколонку SberBox, TimeТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, - отправить посылку, получить заказ через пункты выдачи и постаматы. Также здесь установлены банкоматы нового поколения с технологией распознавания лиц и голосовым вводом.

Менеджеры банка проконсультируют по предложениям экосистемы, помогут подключить выбранный посетителем сервис или провести финансовую операцию.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: