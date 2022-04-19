Домклик расширяет возможности сервиса электронной регистрации сделки в Коми

Теперь клиенты Домклик могут воспользоваться сервисом электронной регистрации по программам рефинансирования ипотечного кредита на вторичном рынке, рефинансирования семейной ипотеки и кредита под залог недвижимости. При использовании сервиса "Электронная регистрация" ставка по ипотеке традиционно ниже на 0,3%.

Сервис "Электронная регистрация" позволяет отправить документы на государственную регистрацию без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают онлайн в личном кабинете Домклик и на электронную почту. Регистрация договора ипотеки (залога) — это процесс внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости о наличии ограничения в виде залога на объект недвижимости.