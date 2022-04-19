Сбер одобрил выдачу бизнесу Коми льготных кредитов на сумму более 7 миллиардов

За первый месяц работы программы льготного кредитования Банка России объём средств по одобренным заявкам от предпринимателей Северо-Запада в Сбере составил 7,4 млрд рублей. Около 70% суммы будет направлено на выплаты малому бизнесу, 30% – представителям среднего бизнеса. Больше всего заявок поступает от предприятий, работающих в сфере торговли.

Средний объём займа составляет 5 млн рублей. Срок кредита определяется индивидуально: для оборотного кредитования – до 3 лет, для инвестиционного – до 10 лет. Ставка составляет 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса и фиксируется на 365 дней независимо от срока кредита.