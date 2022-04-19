Мэр Сыктывкара рассказала, что мешает очистить город от грязи и песка

Глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова рассказала, почему уборка улиц столицы продвигается так медленно. Об этом она сообщила в эфире "Русского радио".

По словам градоначальника, "Дорхоз" уже переоборудовал львиную долю техники под уборку в весенне-летний период и подготовил поливочные машины. При этом работа по уборке улиц от снега и пыли уже идет как с помощью машин, так и ручным методом. Каждые сутки с дорог и тротуаров вывозят по 40 кубометров снега.