В Сыктывкаре сдают в аренду здание частной поликлиники, которую так и не открыли

Здание, в котором должна была открываться частная поликлиника “Полимедика” в Сыктывкаре, теперь сдают в аренду под медицинский центр. Портал “Pro Город Сыктывкар” узнал, что об этом думает директор организации, который впустую потратил десятки миллионов рублей на ремонт.

Раньше дом №29 по улице Школьная выглядел вот так:

После того, как в 2019 году его арендовала “Полимедика”, оно изменилось. Организация отремонтировала фасад здания, кровлю и сделала внутреннюю отделку.

“Полимедика” должна была предоставлять в том числе бесплатную медицинскую помощь жителям Лесозавода по полисам ОМС. В 2020 году медучреждение стало особенно актуальным для людей в этом микрорайоне – единственная на тот момент поликлиника закрывалась.

В 2020 году организация закончила весь ремонт, закупила оборудование и готова была открыться. Вот что об этом медицинском центре писала мэр Сыктывкара:

– Внутри действительно все готово к оказанию медицинской помощи населению! Комфортные и уютные кабинеты, современное оборудование. На мой взгляд, соблюдены все нормативы и требования. Сейчас поликлинике, которая планирует принимать горожан по полису ОМС (бесплатно), не хватает лишь закреплённых за ней людей. Вопрос наличия современного медицинского учреждения в Лесозаводе стоит остро для города и его жителей, и открытие «Полимедики» позволит обеспечить медицинское обслуживание населения на высоком уровне, — писала Наталья Хозяинова.

Но “Полимедике” не удалось открыться в Сыктыкаре. Организация получила лицензию на оказание медицинских услуг в 2019 году, но в 2020 году, по словам директора организации Ильи Иванова, Минздрав Коми отказался выполнять свои обязательства.