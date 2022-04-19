В Сыктывкаре сдают в аренду здание частной поликлиники, которую так и не открыли

Здание, в котором должна была открываться частная поликлиника “Полимедика” в Сыктывкаре, теперь сдают в аренду под медицинский центр. Портал “Pro Город Сыктывкар” узнал, что об этом думает директор организации, который впустую потратил десятки миллионов рублей на ремонт.
Раньше дом №29 по улице Школьная выглядел вот так:
После того, как в 2019 году его арендовала “Полимедика”, оно изменилось. Организация отремонтировала фасад здания, кровлю и сделала внутреннюю отделку.
“Полимедика” должна была предоставлять в том числе бесплатную медицинскую помощь жителям Лесозавода по полисам ОМС. В 2020 году медучреждение стало особенно актуальным для людей в этом микрорайоне – единственная на тот момент поликлиника закрывалась.
В 2020 году организация закончила весь ремонт, закупила оборудование и готова была открыться. Вот что об этом медицинском центре писала мэр Сыктывкара:
– Внутри действительно все готово к оказанию медицинской помощи населению! Комфортные и уютные кабинеты, современное оборудование. На мой взгляд, соблюдены все нормативы и требования. Сейчас поликлинике, которая планирует принимать горожан по полису ОМС (бесплатно), не хватает лишь закреплённых за ней людей. Вопрос наличия современного медицинского учреждения в Лесозаводе стоит остро для города и его жителей, и открытие «Полимедики» позволит обеспечить медицинское обслуживание населения на высоком уровне, — писала Наталья Хозяинова.
Но “Полимедике” не удалось открыться в Сыктыкаре. Организация получила лицензию на оказание медицинских услуг в 2019 году, но в 2020 году, по словам директора организации Ильи Иванова, Минздрав Коми отказался выполнять свои обязательства.
– Мы получили письмо, в котором Минздрав Коми заявляет, что отказывается выполнять условия заключенного с нами соглашения и передавать Лесозавод на обслуживание. Ведомство сообщает, что у них якобы нет для этого полномочий. Когда заключалось соглашение — они были. Существуют также два письма от федерального Минздрава, предельно ясно подтверждающих то, что эти полномочия у региона есть, – сообщил директор организации.
Спустя несколько месяцев организация забрала все оборудование и покинула Сыктывкар.
“Полимедика” забрала все оборудование, но ремонт остался. Всего на этот центр потратили около ста миллионов рублей. Теперь спустя два года после ухода организации из столицы Коми на “Авито” появилось объявление о сдачи этого здания в аренду под медицинский центр.
В объявлении указано, что помещение площадью 1673.7 квадратный метр сдают в аренду за 400 рублей за квадратный метр в месяц.
В описании указано:
“Предлагаем Вам рассмотреть возможность открытия клиники или медицинской лаборатории в районе Лесозавода. Сделан свежий ремонт. Здание соответствует всем нормам СЭС”.
Мы связались с Виталием, представителем УК “Амур”, который разместил это объявление. Впрочем, он не выразил желание общаться с журналистом. Мы пытались узнать о ремонте и о том, были ли претензии у директора “Полимедики” к нему из-за ремонта в здании. На что получили ответ:
– Это закрытая информация. И уже ни к чему, это в прошлом, – заявил Виталий.
Мы поговорили с директором “Полимедики” Ильей Ивановым, который заявил, что в курсе ситуации. Однако он отметил, что ничего незаконного в таких действиях нет.
– Мы просто зафиксировали убытки, – сообщил глава организации.