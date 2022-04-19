Жителям Коми рассказали, как получить выплаты на детей от 8 до 17 лет в майские праздники

Глава Коми уже подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет. Получить их можно будет уже с 1 мая.

Чтобы подать заявление на получение выплаты, нужно записаться в ближайший центр "Мои Документы". Сделать это можно бесплатно по телефону: 8800-200-82-12. Заявление можно будет подать в любом МФЦ с 1 мая. Крупные центры будут работать даже на майских выходных — 1-3 и 8-10 мая. Также в центрах будут организованы дежурные окна именно для этой выплаты.