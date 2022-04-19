В Коми пропал еще один мужчина, который ушел без обуви

В Коми ищут 33-летнего Игоря Турова. Он пропал в Сосногорске 15 апреля. Об этом сообщили волонтеры "Лиза Алерт".
По информации поисковиков, родные забили тревогу, когда мужчина не вернулся домой. Они пытались найти его, но не смогли и обратились за помощью. Отмечается, что горожанин был одет в белую футболку, черные спортивные штаны, черные носки. Самое странное, что мужчина ушел без обуви.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.
Информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.