В Коми пропал еще один мужчина, который ушел без обуви

В Коми ищут 33-летнего Игоря Турова. Он пропал в Сосногорске 15 апреля. Об этом сообщили волонтеры "Лиза Алерт".

По информации поисковиков, родные забили тревогу, когда мужчина не вернулся домой. Они пытались найти его, но не смогли и обратились за помощью. Отмечается, что горожанин был одет в белую футболку, черные спортивные штаны, черные носки. Самое странное, что мужчина ушел без обуви.