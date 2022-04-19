В Сыктывкаре из-за пакета с кроссовками к дому съехались все экстренные службы

В столице Коми произошел казус, из-за которого всем экстренным службам пришлось подняться по тревоге. Подробности сообщил "Комиинформ".
18 апреля в подъезде жилого дома №132 по улице Пушкина кто-то обнаружил пакет. Он показался горожанину подозрительным, и тот решил сообщить об этом в полицию. После этого на место сразу же направились все службы: полиция, скорая и спасатели.
Соблюдая все меры предосторожности, специалисты обследовали пакет и спокойно выдохнули. Находка, которая напугала людей, была ничем иным, как пакетом с обыкновенными кроссовками, которые кто-то бросил или забыл.