Пять самых богатых чиновников Коми за 2021 год: кто заработал больше

Чиновники Республики Коми отчитались о доходах за 2021 год. “Pro Город Сыктывкар” составил подборку самых богатых из них.

Евгения Лясковская живет в Усинске. С 2001 года она работала в компании "Лукойл-Коми", а с 2018 года занимает должность заместителя генерального директора по связям с общественностью. В 2020 году заняла кресло депутата Госсовета Коми.

Кстати, президент России Владимир Путин за этот же период заработал 10,2 миллиона рублей.

Депутат Госсовета Коми Илья Сидорин заработал в 2021 году 21,6 миллиона рублей

Илья Сидорин родился и почти всю жизнь прожил в Троицко-Печорске. Там он успел поработать руководителем администрации, а с 2019 года занял должность заместитель директора по производству ООО "ПечораЭнергоРесурс". В 2021 году "Единая Россия" решила передать ему вакантный мандат в Госсовете Коми.

Кстати, премьер-министр России Михаил Мишустин заработал 8,3 миллиона рублей

Депутат Госсовета Коми Александр Гайворонский заработал в 2021 году 47 миллионов рублей

Александр Гайворонский родился в 1975 году в Свердловской области. В 1997 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности "турбиностроение". С 2014 года занимает должность генерального директора "Газпром Трансгаз Ухта". Ранее уже избирался в Госсовет Коми в 2015 году.

Кстати, Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заработал 16,6 миллионов рублей.

Депутат Совета Воркуты Евгений Погодицкий заработал в 2021 году 172 миллиона рублей

Доход Евгения Погодитского за 2021 год сократился на 65 миллионов рублей по сравнению с 2020 годом, однако он все равно остается одним из самых богатых депутатов Коми. На сайте мэрии Воркуты указано, что он индивидуальный предприниматель. Является директором ООО "Эталон", которая занимается проведением экспертизы промышленной безопасности.

Кстати, председатель Госдумы Вячеслав Володин заработал 65 миллионов рублей.

Депутат Госсовета Коми Руслан Магомедов заработал в 2021 году 514 миллионов рублей

Руслан Магомедов родился в Дагестане, окончил университет и устроился горнорабочим в Воркуту. С 1996 года занимает должность директора ООО "Экология"

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заработал 124,6 миллионов рублей.