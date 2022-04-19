В Коми задержали руководителей сразу трех крупных компаний

В Коми задержаны пять человек из числа руководства "Коми тепловой компании", "Коми коммунальных технологий", АО "Бункерная компания", а также другие, неустановленные следствием лица, передает ТАСС.
По информации следователей, сейчас возбуждено два уголовных дела о коррупции. Известно, что с августа 2021 года по январь 2022-го подозреваемые, действуя сообща с другими неустановленными лицами, создали и привели в действие преступную схему. В результате им удалось присвоить деньги АО "Коми тепловая компания" на общую сумму более 34 млн рублей.
Смысл был в том, что между АО "Коми тепловая компания" и АО "Бункерная компания" заключались договоры поставки нефтепродуктов и дополнительные соглашения к ним с ценами на продукцию, существенно превышающими рыночную. Впоследствии денежные средства в виде разницы в стоимости товара от рыночной цены обналичивались и расходовались участниками организованной группы по их усмотрению.
Среди задержанных — член совета директоров "Коми тепловой компании", который также является заместителем генерального директора АО "Коми коммунальные технологии". Он получил в качестве взятки наличными не менее 1,7 млн рублей от общей суммы не менее 6,9 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.