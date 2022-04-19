В Коми задержали руководителей сразу трех крупных компаний

В Коми задержаны пять человек из числа руководства "Коми тепловой компании", "Коми коммунальных технологий", АО "Бункерная компания", а также другие, неустановленные следствием лица, передает ТАСС.

По информации следователей, сейчас возбуждено два уголовных дела о коррупции. Известно, что с августа 2021 года по январь 2022-го подозреваемые, действуя сообща с другими неустановленными лицами, создали и привели в действие преступную схему. В результате им удалось присвоить деньги АО "Коми тепловая компания" на общую сумму более 34 млн рублей.