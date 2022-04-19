Весам не стоит переживать, а Рыбам нет смысла бороться: гороскоп на 19 апреля

Вас ждёт достаточно спокойный и в меру продуктивный день. Самое оно, чтобы начинать новые дела и вести переговоры. Не закрывайте глаза на домашние проблемы, иначе потом погрязнете в них. С родными людьми не будьте эгоистичными.

Звёзды говорят Тельцам, нужно разложить всё по полочкам, чтобы в вашем доме не было места беспорядку. Не рискуйте, если на кону что-то значимое для вас, потому что сегодня не лучший день для ставок. Вечером займитесь пробежкой.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на 19 апреля говорит, что у вас разрушатся стереотипы и что-то, во что вы долго верили. Стройте реальные планы на жизнь, не включая туда сомнительные проекты. Сегодня друзья и близкие будут на вашей стороне.

РАК

Вам не стоит быть наивными и доверчивыми. Внимательно читайте документы, которые вам дают на подпись. Перед тем как дать ответ на серьёзный вопрос, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

ЛЕВ

Астрологический прогноз для Львов говорит, что вас ждёт благоприятный день во многих сферах. Могут произойти позитивные изменения в карьере. Возможно, получите предложение о новой работе. В личной жизни тоже могут быть светлые изменения, любимый человек станет проявлять больше заботы и понимания.

ДЕВА

Звёзды советуют Девам всерьёз задуматься о своём будущем, чтобы оно поскорее превращалось в настоящее. Многие ваши замыслы могут воплотиться, если вы приложите к этому усилия. Работа в усиленном темпе неизбежна.

ВЕСЫ

В этот день вам не нужно переживать, потому что спорная ситуация на работе разрешится в вашу пользу. Можете также получить шанс укрепить свой авторитет и даже изменить судьбу. Вечером можно отправиться на шопинг.

СКОРПИОН

Как бы вам ни хотелось, но придётся вернуться к прошлым незаконченным делам. Кто-то постарается испортить ваши планы, но удастся ли им это сделать, зависит от вашей креативности. Проявите уважение к партнёру.

СТРЕЛЕЦ

Случится то, что вы уже давно предвещали. Морально будьте готовы к неприятным сюрпризам, которые нужно принять с высоко поднятой головой. Зря не суетитесь и не делайте лишних шагов, пока не разберётесь, что к чему.

КОЗЕРОГ

Вам нужно жить сегодняшним днём. Не перегибайте палку в своих желаниях, только тогда сможете добиться желаемого результата. Не опускайте руки, скоро вас ждёт большой успех. Ожидайте приятный сюрприз от родного человека.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп для Водолеев говорит, что вы можете настроиться на позитивные изменения в жизни. Не занимайтесь тем, что вас раздражает. Вечером отдохните от жизненных хлопот, отправившись на встречу с друзьями. Контролируйте свою агрессию.

РЫБЫ

Нет смысла бороться с проблемами, которые создавались длительное время. Постарайтесь плыть по течению и не осложнять свою жизнь. Вечер проведите в тёплой семейной атмосфере с вкусной едой и приятными разговорами.