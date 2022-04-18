Предпринимателей Северо-Западного региона научат вести бизнес в новых реалиях

Цель марафона — дать предпринимателям и руководителям набор антикризисных инструментов, который поможет сохранить бизнес и команду, а также увидеть новые открывающиеся возможности в турбулентный период. За три дня участники интенсива получат знания, которые помогут им перестроить управление, продажи и маркетинг для развития своего дела в изменившихся условиях.

Серия из трёх бесплатных вебинаров по адаптации бизнеса к новым реалиям пройдёт с 18 по 20 апреля. Марафон организует компания “Деловая среда”, которая входит в экосистему Сбера, в целях поддержки малого бизнеса в условиях неопределенности. Принять участие в мероприятии сможет любой желающей по предварительной регистрации.

Анна Бочарова, эксперт по организационному развитию и продажам, эксперт фонда “Сколково” и консультант региональных Торгово-промышленных палат по организации экспортных продаж.

Николай Смирнов, эксперт по интернет-маркетингу и привлечению клиентов, программный директор онлайн-университета Skillbox по направлению “Маркетинг”.

Максим Манахов, экс-директор департамента продаж “Евросеть-Ритейл”, Adam Advance Systems (Израиль) и Blades Tech Inc (Израиль).

Трехдневный интенсив даст знания и инструменты для решения трех главных задач, стоящих перед предпринимателем в текущей ситуации:

Как сориентироваться в ситуации неопределенности и построить план действий?

Откуда и какими способами бизнесу теперь брать клиентов?

Как, кому и что продавать сегодня, чтобы обеспечить “деньги в кассе” завтра и не потерять клиентов?

Марафон “Адаптация бизнеса к новым реалиям” будет полезен не только предпринимателям, но и руководителям, которые ищут альтернативные каналы продвижения товаров и услуг, планируют запустить рекламу без сайта и заинтересованы в слаженной работе отдела продаж.

Старт программы: 18 апреля в 19:00 часов по московскому времени. Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о программе и спикерах можно на официальном сайте марафона.

АО “Деловая среда” — компания экосистемы Сбера, основанная в 2012 году. Миссия компании — развитие предпринимательства. Уже 10 лет “Деловая среда” помогает российским предпринимателям найти идею, запустить свой бизнес и достичь в нем успеха с помощью знаний и сервисов. За все время было обучено более 740 000 предпринимателей онлайн, зарегистрировано более 300 000 бизнесов и проведено более 3 000 образовательных мероприятий для 170 000 участников по всей России.

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