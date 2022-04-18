Стало известно, когда начнется ремонт дорог в Сыктывкаре

С 25 апреля в столице Коми начнутся работы на дорогах города. Об этом сообщили в мэрии.

Первым делом ожидается, что произойдет фрезерование и укладка выравнивающего слоя асфальта на подъезде к зверохозяйству в районе Радиобиологии. После этого "Коми дорожная компания" должна начать подготовку к работам на Сысольском шоссе.