Стало известно, когда начнется ремонт дорог в Сыктывкаре

С 25 апреля в столице Коми начнутся работы на дорогах города. Об этом сообщили в мэрии.
Первым делом ожидается, что произойдет фрезерование и укладка выравнивающего слоя асфальта на подъезде к зверохозяйству в районе Радиобиологии. После этого "Коми дорожная компания" должна начать подготовку к работам на Сысольском шоссе.
"По сути, после этого необходимо укладывать финишный слой асфальтобетона. Но в ходе рассмотрения вопроса убедились, что комплектация материалами подрядчиком не осуществлена. Речь идет о щебне, битуме, асфальтобетоне. Кроме того, осталась неделя до старта подготовительных работ, но "КДК" не обращались в администрацию за утверждением соответствующими постановлениями схем перекрытия автодорог и изменения движения транспорта, в том числе общественного, по ним", — отметил первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов.
Стоит отметить, что подрядчик до сих пор не ответил на требования "Дорожного хозяйства" предоставить актуализированный план производственных работ с разбивкой по месяцам с учетом проведения ремонтных работ на сетях ресурсоснабжающими организациями, а также с определением ответственного за проведение работ лица.