Эксперт о субботниках в Сыктывкаре: "Чиновники должны решать причины свалок, не пиариться"

В Сыктывкаре с 23 апреля по 20 мая на уборку городских улиц выйдут чиновники, частные и государственные компании. Это сделают в рамках всероссийского экологического субботника “Зеленая Весна – 2022”. “Pro Город Сыктывкар” выяснил, как пройдут субботники и что об этом думают урбанисты.

Еще одна волна субботников захлестнет столицу Коми 30 апреля и 7 мая – эти дни объявили общегородскими субботниками. Руководители администраций должны в эти сроки организовать очистку подведомственных им территорий.

Казалось бы, участие чиновников в этом мероприятии – отличный пример для жителей города. Однако урбанист Дмитрий Махов уверен, что людям, которые управляют городом и регионом, следует заниматься задачами на своем уровне.

“Глава администрации и депутаты – это менеджеры высшего звена, их задача заниматься развитием города, привлекать инвестиции, вносить законопроекты, а не выполнять работу низко квалифицированных специалистов”, – уверен сыктывкарец.

Активист убежден, что чиновникам необходимо направить свои усилия на системное решение проблемы. А их участие в самих субботниках Дмитрий считает пустой тратой времени и пиаром.