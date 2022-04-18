В Коми всю неделю будут перебои с телевидением и радио

В Коми ожидается кратковременное отключение сигналов радио и телевидения. Как сообщили в телецентре, это продлится до 24 апреля.
Перебои будут происходить сразу в нескольких населенных пунктах региона. Среди них Визинга, Воркута, Вуктыл, Диасёръя, Инта, Койгородок, Мыёлдино, Печора, Подзь, Помоздино, Пыёлдино, Сыктывкар, Троицко-Печорск, Усогорск, Усть-Кулом, Усть-Цильма и Ухта.
Причиной тому станут профилактические и другие плановые работы, в которых необходимо отключать оборудование. Уточняется также, что некоторые работы могут перенести на другое время из-за плохой погоды.
К слову, о погоде. Напомним, что на этой рабочей неделе жителей Коми ждут "апрельские морозы". Подробнее об этом читайте по ссылке.