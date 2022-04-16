Владимир Уйба заявил, что новое правительство Коми почти сформировано

В Коми практически сформировали новое правительство региона. Об этом рассказал Владимир Уйба, передает газета "Республика".

По словам руководителя республики, вопрос о будущем правительстве практически решен. Он также отметил, что основные должности определены уже во всех министерствах, но по ряду кандидатур еще ведутся проверки. Глава Коми также уточнил, что есть и совершенно новые люди. Так, в Минфине это Владимир Казаков, в Минприроды — Екатерина Киселевич, а в Минцифры — Виталий Осипов.