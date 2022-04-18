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В Сыктывкаре прокурор помог тяжелобольному ребенку получить дорогое лекарство

В Сыктывкаре прокурор помог тяжелобольному ребенку получить дорогое лекарствоФото из архива «Pro Города»

Транспортная прокуратура столицы Коми получила обращение от матери, дочь которой страдает тяжелой формой артрита. Оказалось, что больница не предоставила ребенку дорогостоящее лекарство, что стало причиной проверки.

Как выяснилось, "Больница "РЖД-Медицина" города Микунь" нарушила правила назначения и выписки рецепта, а также срок направления заявки на получение необходимого ребенку лекарства. Тогда прокурор внес представление главному врачу учреждения.

К счастью, после этого нарушения устранили, а ребенок получил дорогостоящее лекарство.

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