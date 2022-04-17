В Сыктывкаре восстановили старинную пожарную машину советских времен

Впервые этот автомобиль был выпущен в Пензенской области на Грабовском заводе противопожарного машиностроения. Восстанавливать его начинали буквально с одной детали — шасси автомобиля УМП 300.

В столице Коми прошла презентация реконструированного пожарного автомобиля советских времен, сообщает пресс-служба МЧС по Коми. Его закончили как раз ко Дню советской пожарной охраны, который отмечают 17 апреля.

Команда энтузиастов отыскала в сети техническую документацию, чертежи и схемы, тщательно подошли к компоновке авто. Была полностью восстановлена кузовная часть, установлены емкости для воды и пенообразователя, действующая насосная установка, отсеки, ручные лестницы, проведены трубопроводы для подачи воды.

В восстановленном автомобиле свою вторую жизнь нашли многие детали и оборудование, которое сейчас уже не эксплуатируется. Запчасти и комплектующие искали в Интернете, на авторазборках и автосвалках, доставляли из других городов и регионов.

Автомобиль выполнен полностью в красном цвете, поскольку привычные сегодня белые полосы на кузовах пожарных автомобилей появились только в 1975 году. Вместо звуковой сигнализации – "ревун", вместо проблесковых маячков – синий фонарь. Именно в таком виде пожарный автомобиль выходил с конвейера автозаводов более 80 лет назад.

Частично автомобиль укомплектовали аутентичным пожарно-техническим вооружением и оборудованием. Есть противогаз 1959 года выпуска, топоры, боевая одежда с поясами и пожарными касками, в которых в 1960-х годах тушили пожары не только в Сыктывкаре, но и на всей территории Советского Союза.