172 миллиона: самый богатый депутат совета Воркуты раскрыл доходы за 2021 год

Согласно декларации, Евгений Погодицкий за 2021 год заработал более 172 миллионов рублей. К тому же, у него в собственности две квартиры, два земельных участка, 4 нежилых здания и 4 автомобиля. В пользовании у депутата две квартиры, склад и складское помещение.

Его жена, к слову, тоже богаче многих чиновников города. Ее доход составил 137 миллионов рублей. У нее в пользовании две квартиры, в собственности — квартира, гараж, земельный участок, один легковой автомобиль и пять грузовых.

Доход мэра города Ярослава Шапошникова оказался гораздо скромнее — 6,2 миллиона рублей. У него также есть пять квартир площадью 97,4, 42, 94,7, 54 и 61,5 кв.м. Тремя из них он пользуется совместно с супругой, которая в прошлом году заработала более 122 тысяч рублей. Она владеет квартирой площадью 54 кв.м. также у руководителя администрации заполярного города есть в собственности земельный участок площадью 1 тыс. кв.м.

У председателя совета Игоря Сенчи все еще скромнее — 3,2 млн рублей. Впрочем, у него есть участок площадью 500 кв.м., садовым домом площадью 89,7 кв.м. и квартирой площадью в 23 кв.м. Председатель пользуется двумя земельными участками площадью 43 и 33 кв.м. и квартирой площадью 69,6 кв.м. Доход его жены в прошлом году составил более 613 тысяч рублей.

Меньше всех депутатов в 2021 году заработала Валентина Аникеева: ее доход — более 572 тыс. рублей. Она вместе с супругом владеет автомобилем Nissan Juke. Мужчина в прошлом году заработал более 990 тысяч рублей. Помимо автомобиля в его собственности две квартиры площадью 36 и 44,9 кв.м, сообщает БНК.