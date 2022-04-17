Жители Коми остались ни с чем после смертельного пожара

В Селе Визинга произошел пожар, который унес жизнь человека. Остальные жители теперь не могут вернуться домой: жить в квартирах стало невозможно.Об этом они рассказали в сети.

По информации МЧС, 16 апреля в 07.19 в жилом доме №10 по улице Коммунистической в селе Визинга случился пожар. Его потушили, но огонь успел унести жизнь человека, а остальные квартиры оказались в ужасном состоянии. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

Как рассказала одна из соседок погибшего, в ее квартире теперь настоящий ад. В жилище осыпался потолок, печь пришла в негодность, полы затопило, пострадали личные вещи. Но оказалось, что это еще далеко не все.

По словам женщины, дом признали аварийным после экспертизы, которую жильцам пришлось делать за свои деньги, однако администрация не стала расселять жилье:

"Выгребные ямы в таком состоянии, что все течет под дом, создавая в квартирах зловоние, в подъезд невозможно зайти в полный рост, весной снег с крыш сходит вместе с осколками шифера, который никто не может поменять, ведь крыша гнилая. Люди живут на пороховой бочке. Наша Администрация, вместо того, чтоб бороться за людей, бездействует", — перечисляет горожанка ужасы дома.

Теперь жизнь в доме стала еще хуже: