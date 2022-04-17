В Коми всего за три месяца угнали больше 35 автомобилей

В начале 2022 года, а точнее, всего за три минувших месяца, в Коми угнали 36 автомобилей. Подробнее об этом рассказали в правоохранительных органах региона.

Как оказалось, в этом году количество угонов выросло. В прошлом году за тот же период преступники угнали только 19 машин. Рост составил 89,5%. Впрочем, раскрываемость таких дел тоже выросла. 26 краж авто раскрыли.