Министры Коми отчитались о доходах и имуществе за 2021 год

Так, согласно отчетам, министр юстиции Коми Алексей Осташов заработал в прошлом году 3,3 млн рублей. У него также есть квартира площадью в 69 кв. м и автомобиль Volkswagen Tiguan. Его жена заработала 4 млн рублей. У нее в собственности земельный участок 1 368 кв.м, дом 153 кв.м и автомобиль Subaru Forester.

Сразу 8 министров Коми отчитались о своих доходах за прошлый год. Сведения об этом разместили на сайтах ведомств, которые они возглавляют.

Руководитель Минздрава региона Игорь Дягилев заработал в 2021 году около 4,6 млн рублей. На двоих с женой у него имеется квартира 99 кв. м, а также четвертая часть квартиры 61 кв.м. Кроме того, имеется два автомобиля: Mazda 3 и Toyota Land Cruiser 200. Супруга заработала 331 тыс. руб.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова получила доход в 3,6 млн рублей, у нее есть квартира 68 кв.м.

Около 3,5 млн рублей в 2021 году получил министр строительства и ХКЖ Республики Коми Игорь Кузьмичёв. У него в собственности есть квартира 38 кв. м и автомобиль Audi А5. У его жены имеется Volkswagen Tiguan, а также земельный участок 660 кв. м, квартиру 75 кв. м и дом 35 кв. м. За год она получила всего 107 тыс. рублей.

У министра национальной политики Коми Романа Носкова есть сразу три участка и жилой дом 25 кв. м. В совместной собственности с женой у министра есть квартира 106 кв. м. Министр ездит за рулем Volvo XC70. В прошлом году он заработал 2,6 млн рублей. Супруга - 441 тысячу.

Министр физической культуры и спорта Коми Наталья Карина получила в 2021 году около 1,8 млн руб. В долевой собственности у нее есть 2/5 квартиры 64 кв.м. Доход супруга Кариной составил 1,3 млн руб.

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Мария Балмастова заработала 3,3 млн руб. Она владеет половиной квартиры 35 кв.м. Супруг министра задекларировал 785 тысяч рублей, у него есть автомобиль Nissan Qashqai 360.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми Светлана Алябьева отчиталась о 1,4 млн рублей (в 2020 году было 2,2 млн). У нее есть две квартиры 33 и 66 кв. м. Муж министра заработал 3,1 млн руб.

Председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев получил доход в размере 3,5 млн руб. У него есть доли в квартирах 69 и 33 кв. м, а также автомобиль Honda CR-V. Супруга заработала 1 млн руб. У женщиныы есть автомобиль Tesla Model 3, передает "АиФ Коми".