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За 2021 год жителям Коми выставил счет на 23 миллиарда за ЖКУ

За 2021 год жителям Коми выставил счет на 23 миллиарда за ЖКУ

За 2021 год населению Республики Коми было предъявлено 23,5 миллиарда рублей платежей за жилищно-коммунальные услуги, это на 3 % больше, чем за предыдущий год. Жители оплатили 90 % выставленных счетов. Задолженность граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец декабря составила 12,9 миллиарда рублей.

Ресурсоснабжающим организациям из бюджетов всех уровней было выделено 2,8 миллиарда рублей, из них 94 % - на покрытие убытков, связанных с применением регулируемых цен.

В виде социальной поддержки и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам начислено 3,2 миллиарда рублей, или 14 % от предъявленных платежей.

Социальной поддержкой воспользовались 225 тысяч человек, или 28 % жителей республики. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 943 рубля.

На конец года жилищные субсидии получали 17,1 тысячи семей (5 % всех семей республики), что на 2 % больше по сравнению с 2020 годом. Из 25,9 тысячи человек, проживавших в таких семьях, 46 % имели среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Средний размер субсидии на семью составил 2441 рубль в месяц.

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