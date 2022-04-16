За 2021 год жителям Коми выставил счет на 23 миллиарда за ЖКУ

За 2021 год населению Республики Коми было предъявлено 23,5 миллиарда рублей платежей за жилищно-коммунальные услуги, это на 3 % больше, чем за предыдущий год. Жители оплатили 90 % выставленных счетов. Задолженность граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец декабря составила 12,9 миллиарда рублей.
Ресурсоснабжающим организациям из бюджетов всех уровней было выделено 2,8 миллиарда рублей, из них 94 % - на покрытие убытков, связанных с применением регулируемых цен.
В виде социальной поддержки и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам начислено 3,2 миллиарда рублей, или 14 % от предъявленных платежей.
Социальной поддержкой воспользовались 225 тысяч человек, или 28 % жителей республики. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 943 рубля.
На конец года жилищные субсидии получали 17,1 тысячи семей (5 % всех семей республики), что на 2 % больше по сравнению с 2020 годом. Из 25,9 тысячи человек, проживавших в таких семьях, 46 % имели среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Средний размер субсидии на семью составил 2441 рубль в месяц.