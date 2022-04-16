В Сыктывкаре горел жилой дом

Вечером 15 апреля в Сыктывкаре загорелся жилой дом. Об этом сообщает "Комиинформ".

В 08.31 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома по адресу: Октябрьский проспект, д.90. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут. В 08:42 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате возгорания повреждена квартира на площади 1 квадратный метр.