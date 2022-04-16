В Сыктывкаре изъяли нелегальные табачные изделия почти на 3 миллиона рублей

Эжвинский районный суд г. Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, по статье 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, совершенные в особо крупном размере).

Суд установил, что в 2019-2020 году мужчина в сети Интернет приобрел немаркированную табачную продукцию, которую в последующем перевез в гаражи и помещения магазинов на территории Эжвинского района с целью дальнейшей перепродажи. Незаконная деятельность эжвинца была выявлена сотрудниками полиции, которые изъяли в ходе обысков табачной продукции на сумму 2,9 млн рублей.