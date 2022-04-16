В ГИБДД пообещали не штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД

В Главном управлении ГИБДД МВД России сообщили, что водителей не будут привлекать к ответственности за мелкие нарушения ПДД. Сотрудники ДПС сосредоточатся на борьбе с вождением в нетрезвом виде, сообщает ИА Regnum.
"Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий", — сообщает ведомство.
К таким малозначительным нарушениям могут быть отнесены, к примеру, отсутствие брызговиков на легковых машинах или неисправность стеклоомывателей, в этом случае уполномоченное решать дела об административных правонарушениях лицо имеет право освободить обвиняемого от ответственности, ограничившись устным замечанием.
При этом уточняется, что бывают правонарушения, которые не считаются малозначительными ни при каких обстоятельствах, к каковым относится, в том числе управление транспортным средством в нетрезвом виде и отказ от прохождения освидетельствования на предмет опьянения.