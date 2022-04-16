В ГИБДД пообещали не штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД

В Главном управлении ГИБДД МВД России сообщили, что водителей не будут привлекать к ответственности за мелкие нарушения ПДД. Сотрудники ДПС сосредоточатся на борьбе с вождением в нетрезвом виде, сообщает ИА Regnum. "Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий", — сообщает ведомство.

К таким малозначительным нарушениям могут быть отнесены, к примеру, отсутствие брызговиков на легковых машинах или неисправность стеклоомывателей, в этом случае уполномоченное решать дела об административных правонарушениях лицо имеет право освободить обвиняемого от ответственности, ограничившись устным замечанием.