Сенаторы от Коми стали больше зарабатывать

Сенаторы от Коми Ольга Епифанова и Елена Шумилова стали больше зарабатывать. Об этом сообщает "БНК".

В декларации о доходах Ольги Епифановй, которая в 2020 году стала сенатором от республики, сообщается, что в 2021 году ее доход составил 17 миллионов 966,5 тысяч рублей. В 2020-м сумма была намного меньше — 5 миллионов 833,4 тысяч рублей. В 2019-м доход был на 13 млн больше. В 2018-м она заработала 21 млн, а в 2017-м — больше 25 млн.