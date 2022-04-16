Сенаторы от Коми стали больше зарабатывать

Сенаторы от Коми Ольга Епифанова и Елена Шумилова стали больше зарабатывать. Об этом сообщает "БНК".
В декларации о доходах Ольги Епифановй, которая в 2020 году стала сенатором от республики, сообщается, что в 2021 году ее доход составил 17 миллионов 966,5 тысяч рублей. В 2020-м сумма была намного меньше — 5 миллионов 833,4 тысяч рублей. В 2019-м доход был на 13 млн больше. В 2018-м она заработала 21 млн, а в 2017-м — больше 25 млн.
Ольга Епифановап пользуется квартирой площадью 94 квадратных метров и владеет машиной Toyota Land Cruiser 200.
Елена Шумилова задекларировала доход в размере 5 миллионов 926 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году - 2 миллиона 393 тысячи рублей. У нее есть дачный участок площадью 452 квадратных метра, дачный домик площадью 30 «квадратов» и 50-метровая квартира. Помимо этого, она пользуется жилым домом, а также квартирой площадью 96 квадратных метров. Ее супруг за прошлый год получил 79,6 тысячи рублей дохода (годом ранее — 209,7 тысячи). В его пользовании есть две квартиры, а в собственности — автомобиль Mazda CX-5.