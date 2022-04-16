В Сыктывкаре за день сразу два автобуса сбили пешеходов

В Сыктывкаре за день произошло сразу два ДТП с участием автобусов и пешеходов. Об этом сообщает "Комиинформ".
15 апреля около 7.30 мужчина 1971 года рождения за рулем автобуса ПАЗ наружным зеркалом заднего вида задел пешехода, который находился на остановке напротив дома №63 по улице Красноборская. В ДТП пострадала женщина 1976 года рождения, она получила головного мозга, ее не госпитализировали.
Позже, около 10.40 мужчина 1969 года рождения также управлял автобусом ПАЗ и наехал на пешехода рядом с домом №92 по улице Первомайская. После совершения ДТП водитель скрылся. В результате ДТП пострадала женщина 1990 года рождения, которая шла по краю проезжей части дороги. Она получила ушиб грудной клетки слева, не госпитализирована.