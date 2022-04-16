В Сыктывкаре на замену окон в управлении МВД потратят почти 10 миллионов рублей

На замену ветхих деревянных окон в управлении МВД на улице Первомайской потратят почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале "Госзакупок".

В здании будут проводить капитальный ремонт и в его рамках старые окна заменять на конструкции из ПВХ с герметичными стеклопакетами. В договоре указано, что подрядчик должен заменить окна на четырех этажах, в актовом зале и установить на некоторые окна металлические решетки.