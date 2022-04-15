В Сыктывкаре открывают летний IT-лагерь: детей научат создавать игры и снимать блоги

Летние каникулы для ребенка — это период роста, развития и экспериментов. А для родителей - головная боль, ведь надо придумать, чем занять мальчишек и девчонок. О решении проблемы задумалась наша читательница Светлана:



«Моему сыну Паше 12 лет. Перебрала уже все варианты, куда его отправить этим летом. В прошлом году провел полтора месяца у бабушки с дедушкой в деревне. Ровесники рано разъехались, сын заскучал: чуть ли не каждый день просился домой.

Загородный лагерь нам тоже не подходит. Паша у меня не очень самостоятельный. Да и переживаю, как на него повлияют старшие ребята.

Дома его одного надолго не оставишь: будет без конца играть на компьютере и сидеть в телефоне. Прошлым летом повесила на холодильник список литературы. Так муж больше книг прочитал, чем сын!

Всю голову сломала, чем его занять. Коллега посоветовала присмотреться к городским лагерям, особенно тематическим. В итоге выбрала летний IT-лагерь Компьютерной Академии Тор. Паша интересуется техникой, как и многие мальчишки. Когда услышал, что можно научиться самому создавать компьютерные игры, тут же согласился. Теперь лета ждет с еще большим нетерпением!»



Летний IT-лагерь Компьютерной Академии Тор – это возможность для ребенка провести время с пользой, не уезжая далеко от дома. Здесь ребята не только весело проведут время и найдут друзей по интересам: у них будет возможность собрать собственного робота, создать игру-платформер или мультфильм с любимыми персонажами, научиться рисовать в фотошопе, печатать на 3D-принтере и стать участником гонок на квадрокоптерах!

В летнем лагере компьютерной академии Тор направят интерес ребенка к новым технологиям в правильное, развивающее русло. Дети получают практический опыт и реальные навыки, без скучных уроков и нудной теории. Увлечения здесь можно превратить в профессию: любители игр научатся их создавать, фанаты блогеров снимут собственные видеоролики!



При этом расписание построено так, чтобы ребенок не только учился, но и отдыхал. В первой половине дня ребят ждут занятия: мастер-классы и практика. На занятиях можно будет примерить на себя профессии программиста, веб-дизайнера, робототехника. Во второй половине дня для ребят подготовлены экскурсии и развлечения. За детьми присмотрят молодые и энергичные вожатые. Для участников лагеря уже составлено комплексное меню, ребята будут питаться в кафе, которое находится прямо в здании Академии.

