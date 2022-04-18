В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военный из Коми

В ходе военной спецоперации в Украине погиб еще один солдат из Республики Коми, Прилузского района - Александр Стуков.Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба.

"Александр героически погиб, защищая нас с вами и выполнив свой героический долг до конца. С 2016 года он служил по контракту в одной из частей в Мурманской области.Тяжело терять наших ребят, но могу сказать точно, что гибель их не напрасна.Их подвиг и светлая, короткая жизнь, будет увековечена. И в Российской федерации, и на родной земле, в республике Коми. Вечная тебе слава, Александр, и вечная память", — сказал Владимир Уйба.