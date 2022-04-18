"Покажи грудь фанатам!": сыктывкарские рок-дивы о музыке, предвзятости и металле

В Сыктывкаре на “тяжелой” музыкальной сцене зачастую можно встретить не только суровых мужчин, но и хрупких девушек. В честь дня рок-н-ролла мы решили узнать у представителей женской рок-сцены Сыктывкара о том, с какими проблемами они сталкивались и почему сейчас быть рок-звездой нестыдно.

Первые в сыктывкарском роке

Самой первой “тяжелой” женской группой в Сыктывкаре была – Silence. Это коллектив, все музыканты которого были девушки. Одна из музыканток группы Валентина Вахнина рассказала, что поначалу их вообще не воспринимали серьезно.

– Когда начали выступать, конечно, сначала воспринимали только то, что девчонки на сцене. Серьезно не думали о нас. Но мы все были уже почти профессиональными музыкантами. Поэтому мы доказали, что на сцене не просто девушки, но и музыкантки в первую очередь, – поделилась Валентина.

Еще одна участница этого коллектива, Екатерина Чумаева, рассказала, что от девушек на рок-сцене ждали совсем другого.