"Покажи грудь фанатам!": сыктывкарские рок-дивы о музыке, предвзятости и металле

В Сыктывкаре на “тяжелой” музыкальной сцене зачастую можно встретить не только суровых мужчин, но и хрупких девушек. В честь дня рок-н-ролла мы решили узнать у представителей женской рок-сцены Сыктывкара о том, с какими проблемами они сталкивались и почему сейчас быть рок-звездой нестыдно.
Первые в сыктывкарском роке
Самой первой “тяжелой” женской группой в Сыктывкаре была – Silence. Это коллектив, все музыканты которого были девушки. Одна из музыканток группы Валентина Вахнина рассказала, что поначалу их вообще не воспринимали серьезно.
– Когда начали выступать, конечно, сначала воспринимали только то, что девчонки на сцене. Серьезно не думали о нас. Но мы все были уже почти профессиональными музыкантами. Поэтому мы доказали, что на сцене не просто девушки, но и музыкантки в первую очередь, – поделилась Валентина.
Еще одна участница этого коллектива, Екатерина Чумаева, рассказала, что от девушек на рок-сцене ждали совсем другого.
– Предвзятое мнение, конечно, было. Молодые девочки, «лезут» в тяжёлую музыку! Что от нас ждали? Страдальческих девчачьих композиций про любовь-нелюбовь и всё, что к этому рифмовалось. И три аккорда, щемящих душу. Но мы были хоть и молодыми, но уже вполне профессиональными музыкантами, каждая полноценно владела тем инструментом, на котором играла. А музыкальный материал создавался не «от балды» - это был полноценный процесс написания с учётом всех композиционных правил, с качественной аранжировкой. И лучшим способом справиться с этим, была активная работа над собой и своей музыкой, стилем, образами. Но, отмечу, наши коллеги-мужчины, хоть иногда и с лёгкой иронией, поддерживали нас, давали раскрыться что ли. В целом сексизма не наблюдалось, – поделилась музыкантка.
Группа Silence распалась из-за ухода клавишницы. Сейчас Валентина открыла свою музыкальную школу, а Екатерина работает в бьюти-компании.
Вскоре после распада группы их место занял другой женский коллектив - Katrin Night.
Новая эра женского рока
В 2012 году в Сыктывкаре родилась новая полностью женская группа – Katrin Night, которая начала ломать стереотипы о “девчачьем роке”. Группа названа в честь австралийки Кэтрин Найт, которая попыталась убить своего мужа в первую же брачную ночь. Соответственно, девушки играли совсем не “легкую” музыку.
Уже спустя какое-то время к женщинам в роке перестали относится как к чему-то необычному. Так, вокалистка Katrin Night Елена Ближникова рассказывает, что у всех была “позитивная заинтересованность”.
– Какого-то «особого» отношения я не встречала, только позитивную заинтересованность. Женский металл, возможно, еще та тема для дискуссий. Но то, что делали мы – было достойно. Я была участницей женской рок-группы, в которой каждая девушка уникальна и профессиональна в своем деле. До сих пор часть из них не сдают позиций и продолжают проявлять себя в музыке, восхищаюсь каждой, – поделилась сыктывкарка.
Барабанщица группы Полина Козлова отметила, что для многих “женский металл” был неожиданностью.
– Для всех было неожиданностью, что девушки, оказывается, могут играть на музыкальных инструментах на уровне парней, и к нам относились так же, как и к остальным, на уровне. Возможно, потому что мы девушки, нас хвалили немного больше, это было очень приятно. По крайней мере так было в моем случае, – рассказала Полина Козлова.
Впрочем, иногда случались и курьезы. Например, на одном из концертов одной из участниц группы крикнули: “Покажи грудь фанатам”! Но это скорее исключение из правила.
Музыкальный коллектив Katrin Night больше не выступает. Раньше его можно было заметить на больших фестивалях и крупных концертах. Сейчас только две участницы этого коллектива — Елена Ближникова и Оксана Мартынова продолжают заниматься музыкой.
Есть ли место женщинам в роке?
Оксана Мартынова, басистка Katrin Night
– Сейчас точно разницы нет девушка ты или парень. Самое главное, чтобы нравилось самому, чтобы это шло от сердца. Ведь когда ты вкладываешь свои чувства в музыку, обязательно будет отклик, вне зависимости от пола. Единственное – всё труднее сделать что-то новое. И всё зависит от характера людей в группе: если они дружны и помогают друг другу никаких проблем не возникнет, непостоянными бывают все, и силы у всех по-разному хватает на то или иное увлечение.
Полина Волкова, барабанщица Katrin Night
– Я бы не сказала, что тяжелее девушкам, чем парням. У каждого есть своя индивидуальная особенность. Мы не выходили на большую сцену и не знаю, как там могут обстоять дела, но в масштабах нашей республики у нас не возникало никаких проблем с концертами и продвижением.
Катерина Чумаева, вокалистка Silence
– Думаю, сегодня рокерши уже не чувствуют столь пристального и усиленного внимания. Эта экзотика стала нормой , профессионализм девушек приняли и признали мужчины. Теперь уже не надо так много и рьяно доказывать своё право стоять на сцене и играть рок. И всё же уверена, что эта грань между мужским и женским роком так и осталась существовать. Потому что каждый способен в музыку внести что-то личное и индивидуальное, оставить свою неповторимую подпись.
Валентина Вахнина, гитаристка Silence
– Cейчас нет чего-то странного, если девочка в составе рок-группы. Теперь это нормально и ничего не обычного нет. Девушке рокеру, наверное, на первых порах тяжелее, её по-другому оценивают. Особенно, если полностью женский коллектив. Но нужно просто делом, музыкой и профессионализмом показать, что девчонки ничем не хуже парней.
Елена Ближникова, вокалистка Katrin Night
– Тяжелее ли жить девушке-рокерше, чем парню-рокеру? А что надо делать для того, чтобы быть рокером? Ходить на концерты, играть в рок-группе, слушать рок или иметь специфичную внешность? Я считаю, что все зависит от человека. Кем он себя видит и как ведет. А жить всем одинаково.