Сыктывкарцы рассказали, что их бесит в коллегах по офису

Жители столицы достаточно терпимы к коллегам и их привычкам, но некоторые вещи их просто бесят. Что именно раздражает офисных сотрудников столицы Коми друг в друге, выяснил портал по поиску работы SuperJob.
По информации аналитиков, почти каждого четвертого сыктывкарца в коллегах не раздражает ничего. А вот каждому десятому не нравятся пустые разговоры и сплетни. Каждый двенадцатый не терпит курящих, а 6% горожан в раздражение вгоняют ленивые и халатные коллеги. Еще 4% не любят чаепития, а 2% ненавидят хамство, громкую речь, медлительность, лицемерие и бесцеремонность коллег.
Безответственность, перекладывание работы на других и отсутствие дисциплины назвали главными раздражающими привычками сослуживцев по 3% респондентов. По 1% отметили опоздания и высокомерие.
На удаленке все куда лучше. Здесь 48% сотрудников не раздражает ничего. Чаще всего здесь людей бесит игнорирование сообщений и отсутствие дисциплины: их отметили по 6% опрошенных. 5% работников не любят звонки и сообщения по вечерам, когда рабочий день уже кончился. 3% считают что дистанционные сотрудники слишком несамостоятельны и часто отвлекают офисных коллег своими просьбами, по 4% — что коллеги на удаленке нервируют их непунктуальностью, медлительностью, а также чаепитиями и едой во время онлайн-связи.
Мужчин при этом все устраивает чаще, чем женщин. А прекрасную половину человечества чаще раздражает курение и громкая речь.