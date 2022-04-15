Сыктывкарцы рассказали, что их бесит в коллегах по офису

Жители столицы достаточно терпимы к коллегам и их привычкам, но некоторые вещи их просто бесят. Что именно раздражает офисных сотрудников столицы Коми друг в друге, выяснил портал по поиску работы SuperJob.

По информации аналитиков, почти каждого четвертого сыктывкарца в коллегах не раздражает ничего. А вот каждому десятому не нравятся пустые разговоры и сплетни. Каждый двенадцатый не терпит курящих, а 6% горожан в раздражение вгоняют ленивые и халатные коллеги. Еще 4% не любят чаепития, а 2% ненавидят хамство, громкую речь, медлительность, лицемерие и бесцеремонность коллег.