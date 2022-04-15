Жителей Жешарта беспокоят выбросы пыли с завода: эколог рассказал, в чем их вред

Жители поселка Жешарт жалуются на выбросы пыли и выделения с котельной "Жешарсткого ЛПК". Последний сильный выброс зафиксировали вначале апреля. Тогда в "Комитете защиты Вычегды" писали, что это представляет угрозу, поскольку нет системы фильтрации отходящих дымовых газов. Журналист "Pro Город Сыктывкар" уточнил у жительницы поселка, насколько деятельность комбината мешает им жить, а также, как экологи оценивают опасность этих выбросов.
Нина Анина, эколог, член "Комитета спасения Печоры"
Нина Анина, фото из личного архива.
"В выбросах "Жешартского ЛПК" помимо пыли мы обнаружили фенол, диоксид азота, формальдегид. Нельзя рассматривать какое-то одно из этих загрязняющих веществ, нужно смотреть все в комплексе. По исследованиям ученых, сочетание трудных климатических условий и вредных веществ приводит к болезням. Если просто брать в комплексе фенол и диоксид азота, то они способствуют увеличению количества инфарктов. Скажем, если на человека воздействует фенол, формальдегид и колебания атмосферного давления, то это приводит к гипертонии. Из-за того, что мы находимся на севере, все эти выбросы сильнее влияют на жителей региона, чем на юге. Поэтому производство у нас должно быть безопаснее для природы. Но, к сожалению, в Коми это никак не учитывается", – отметила Нина Анина.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИТЕЛЯМ ЖЕШАРТА
"Если брать жителей поселка Жешарт, то им вред наносят выбросы пыли, в которой содержатся формальдегиды, смолы. Это оказывает негативное воздействие на их организмы. В каждый такой момент, когда происходит какой-то выброс, я рекомендую фиксировать свое физическое состояние. У кого-то обостряется астма, у кого-то респираторные заболевания, начинается головная боль, повышается давление. Все это нужно отмечать с привлечением медиков для дальнейшей подачи иска на комбинат за ухудшение состояния здоровья", – посоветовала эколог.
РЕАКЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Татьяна Ильина, жительница поселка Жешарт
"Эти выбросы давно у нас. На снег страшно смотреть. Мой сын уже в 4 классе и сейчас особо по сугробам не лазит. А раньше забираем его с садика, так хоть штаны с обувью вообще выкидывай, чистить замучаешься. Сейчас бывают выбросы, но с какой периодичностью не могу точно сказать", – рассказала Татьяна.
Фотографии под окнами Татьяны 14 апреля. По словам жительницы поселка Жешарт, все это осело за зиму.
"Но есть еще места похуже. Скажем, ближе к заводу, за автовокзалом. Летом на речке сидели и видели на солнце, как пыль летит. За несколько минут все штаны стали грязные, в пыли", – вспомнила Татьяна Ильина.
Первая фотография на коллаже сделана дальше завода, рядом с частным домом. По словам местной жительницы, это столько пыли осело за зиму. Для сравнения на второй фотографии коллажа запечатлена земля в поселке Мадмас. Он находится в 21 километре от Жешарта и там нет оседаний пыли. Фото Татьяны Ильиной.
"Какие жестокие пытки проходят люди поселка. Для руководителя «Жешартского ЛПК» главное прибыль. Когда же закончится этот беспредел? Такое впечатление, что от денег в глазах и голове у руководителей комбината исчезли мозги. В таких условиях жить невыносимо, как дышать этими выбросами? Надо ходатайствовать, чтобы комбинат привели в должное состояние. В первую очередь, нужно заботиться о здоровье людей", – возмутилась в социальной сети сыктывкарка Ксения Илларионова.
Сергей, бывший работник "Жешартского ЛПК"
"Я активно стараюсь следить за этой темой. Проблема с выбросами есть, там пылят воздухоочистители. Руководство это не отрицает и старается исправить ситуацию. Сейчас реализуют крупный дорогостоящий проект для устранения всех последствий. Отчеты о нем регулярно в группе "Жешартского ЛПК" выкладывают. Понятно,что такое быстро не делается, нужно время для их полной реализации", – объяснил Сергей.
"Считаю, что нужно дать руководству закончить начатое и ни в коем случае не останавливать производство. Это образующее предприятие для всего поселка, где потом людям работать? Сейчас кризис и сокращения поголовно в стране", – отметил Сергей.
ДЕЙСТВИЯ "ЖЕШАРТСКОГО ЛПК"
На официальной странице "Жешартского ЛПК" 14 апреля появилась информация по проекту второй ступени очистки в рамках инициативы "Ноль выбросов".
"Проведены пуско-наладочные работы основных узлов и агрегатов оборудования. Сегодня установка подключена и работает, специалисты компании производят донастройку и подбор оптимальных режимов работы. На этом проект по минимизации выбросов не останавливается, следующий наш шаг – приобретение и запуск в работу в Жешарте стационарного экологического поста для объективного контроля состояния воздуха. Кроме того, запланирована модернизация котельной", – написали представители компании.