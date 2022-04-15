Жителей Жешарта беспокоят выбросы пыли с завода: эколог рассказал, в чем их вред

"Если брать жителей поселка Жешарт, то им вред наносят выбросы пыли, в которой содержатся формальдегиды, смолы. Это оказывает негативное воздействие на их организмы. В каждый такой момент, когда происходит какой-то выброс, я рекомендую фиксировать свое физическое состояние. У кого-то обостряется астма, у кого-то респираторные заболевания, начинается головная боль, повышается давление. Все это нужно отмечать с привлечением медиков для дальнейшей подачи иска на комбинат за ухудшение состояния здоровья", – посоветовала эколог.

"В выбросах "Жешартского ЛПК" помимо пыли мы обнаружили фенол, диоксид азота, формальдегид. Нельзя рассматривать какое-то одно из этих загрязняющих веществ, нужно смотреть все в комплексе. По исследованиям ученых, сочетание трудных климатических условий и вредных веществ приводит к болезням. Если просто брать в комплексе фенол и диоксид азота, то они способствуют увеличению количества инфарктов. Скажем, если на человека воздействует фенол, формальдегид и колебания атмосферного давления, то это приводит к гипертонии. Из-за того, что мы находимся на севере, все эти выбросы сильнее влияют на жителей региона, чем на юге. Поэтому производство у нас должно быть безопаснее для природы. Но, к сожалению, в Коми это никак не учитывается", – отметила Нина Анина.

Жители поселка Жешарт жалуются на выбросы пыли и выделения с котельной "Жешарсткого ЛПК". Последний сильный выброс зафиксировали вначале апреля. Тогда в "Комитете защиты Вычегды" писали, что это представляет угрозу, поскольку нет системы фильтрации отходящих дымовых газов. Журналист "Pro Город Сыктывкар" уточнил у жительницы поселка, насколько деятельность комбината мешает им жить, а также, как экологи оценивают опасность этих выбросов.

"Эти выбросы давно у нас. На снег страшно смотреть. Мой сын уже в 4 классе и сейчас особо по сугробам не лазит. А раньше забираем его с садика, так хоть штаны с обувью вообще выкидывай, чистить замучаешься. Сейчас бывают выбросы, но с какой периодичностью не могу точно сказать", – рассказала Татьяна.

Фотографии под окнами Татьяны 14 апреля. По словам жительницы поселка Жешарт, все это осело за зиму.

"Но есть еще места похуже. Скажем, ближе к заводу, за автовокзалом. Летом на речке сидели и видели на солнце, как пыль летит. За несколько минут все штаны стали грязные, в пыли", – вспомнила Татьяна Ильина.

Первая фотография на коллаже сделана дальше завода, рядом с частным домом. По словам местной жительницы, это столько пыли осело за зиму. Для сравнения на второй фотографии коллажа запечатлена земля в поселке Мадмас. Он находится в 21 километре от Жешарта и там нет оседаний пыли. Фото Татьяны Ильиной.

"Какие жестокие пытки проходят люди поселка. Для руководителя «Жешартского ЛПК» главное прибыль. Когда же закончится этот беспредел? Такое впечатление, что от денег в глазах и голове у руководителей комбината исчезли мозги. В таких условиях жить невыносимо, как дышать этими выбросами? Надо ходатайствовать, чтобы комбинат привели в должное состояние. В первую очередь, нужно заботиться о здоровье людей", – возмутилась в социальной сети сыктывкарка Ксения Илларионова.

Сергей, бывший работник "Жешартского ЛПК"

"Я активно стараюсь следить за этой темой. Проблема с выбросами есть, там пылят воздухоочистители. Руководство это не отрицает и старается исправить ситуацию. Сейчас реализуют крупный дорогостоящий проект для устранения всех последствий. Отчеты о нем регулярно в группе "Жешартского ЛПК" выкладывают. Понятно,что такое быстро не делается, нужно время для их полной реализации", – объяснил Сергей.

"Считаю, что нужно дать руководству закончить начатое и ни в коем случае не останавливать производство. Это образующее предприятие для всего поселка, где потом людям работать? Сейчас кризис и сокращения поголовно в стране", – отметил Сергей.

ДЕЙСТВИЯ "ЖЕШАРТСКОГО ЛПК"

На официальной странице "Жешартского ЛПК" 14 апреля появилась информация по проекту второй ступени очистки в рамках инициативы "Ноль выбросов".